Ein Abend ganz speziell für Frauen

Brühl.Bei dieser Party sind Männer nur auf der Bühne oder als dienstbare Geister erlaubt – die Bühler „Kollerkrotten“ laden ein zur speziellen „Ladies Night“. Der Mädelsabend in der Festhalle, der zahlreiche Schmankerl für das angeblich ach so schwache Geschlecht bereithält, startet am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle.

„Auch in diesem Jahr wird es wieder jede Menge ,Leckerbissen’ geben“, verspricht Moderatorin Bettina Möltgen schon jetzt. Karnevalistisches wird sich im Programm mit fröhlich-frivolen Nummern abwechseln, die bei den Frauen im Saal für echte Begeisterung sorgen sollen.

Möltgen lädt alle närrischen Frauen ein, an diesem Abend die Alltagssorgen abzuschalten, um einen durchweg lustigen und spannenden Abend bei den „Kollerkrotten“ in der Festhalle zu erleben. Platzkarten zum Preis von 18 bis 20 Euro können bei Bettina Möltgen, Telefon 0171/6 97 47 10, im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse erworben werden. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.02.2019