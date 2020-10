Ein Drittel der Kosten könnte der Bund tragen

Brühl.Die Gemeinde plant inzwischen zwei Jahre nach Schließung der Werkrealschule in Brühl ein Kinderbildungszentrum Schillerschule, um die erwartete Nachfrage und den angekündigten Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung im Grundschulalter bedienen zu können. Dabei würde in der Umgebung der Gemeindebäder und der Bibliothek ein mehrgeschossiger Neubau am Nordflügel der Schillerschule entstehen. Es

...