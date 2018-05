Ein Gewinn für alle

Anzeige

Angesichts solcher Beträge stellt sich die Frage, ob ein kostenloses Kinderbetreuungsangebot, das im Bund vielfach diskutiert wird, überhaupt möglich ist. Nur so viel ist überdeutlich: Der Bund darf den Kommunen nicht immer mehr Verpflichtungen in diesem Bereich zumuten und sie dann finanziell im Regen stehen lassen. Derjenige, der die Musik bestimmen will, muss auch die Kapelle bezahlen. Aber das wird zweifellos nicht von heute auf morgen, nicht während der Bauphase rund um die Schillerschule, geschehen.

