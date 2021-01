Ein Kreisel ist nur eine Idee

Brühl.Mit schwerem Gerät wurde am Mittwoch, 20. Januar, die 120-jährige Geschichte des Wohnhauses an der Ecke Ketscher und Rohrhöfer Straße besiegelt. Die Kommune hatte das inzwischen baufällige Haus, das zuletzt über mehrere Jahre leer gestanden hatte, vor einigen Monaten von einer Erbengemeinschaft erworben und im Technischen Ausschuss in der Oktobersitzung den Abriss beschlossen.

