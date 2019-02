Ein Lächeln verbindet Menschen aller Nationen

Brühl.Anlässlich der ökumenischen Bibeltage gestaltete das ökumenische Frauenteam im evangelischen Gemeindezentrum einen Gottesdienst rund um das Thema Freude. Diese steht im Zentrum des Philipperbriefes, mit dem sich die Bibeltage beschäftigen. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst durch den Chor „inTakt“ unter der Leitung von Jens Hoffmann, der mit Liedern wie „I sing holy“ oder „I’ve got Peace like a River“ Vergnügen bereitete.

„Freude ist ein befreiendes Lebensgefühl“, begann Edith Gutekunst den Gottesdienst. Während im Hintergrund Klaviermusik gespielt wurde, lasen die Frauen Sprüche aus alten Poesiealben vor. „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück“, meinte zum Beispiel Waltraud Kieber-Weiblen. „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch“, fügte Angelika Mayer hinzu.

Definition aus dem Duden

Aber was ist Freude überhaupt? Um diese Frage zu beantworteten, las eine der Frauen die Definition aus dem Duden vor. Humorvoll und mit breitem Mannheimer Dialekt unterbrach Martina Kohl sie. Das sei ja ziemlich trocken. Man solle das lieber so erklären, dass sie auch etwas damit anfangen könne. Nacheinander erklärten die Frauen nun ihr Verständnis von Lächeln, Lachen und Freude. So schenke ein Lächeln beispielsweise Vertrauen, verbände Lachen Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen und sei geteilte Freude doppelte Freude.

Plötzlich ertönte ein „Pling“ und eine E-Mail wurde mittels Beamer eingeblendet. Diese war von Paulus, der im Knast sitze und sich vor Gericht dafür verantworten müsse, dass er überall Neuigkeiten von Jesus weitererzähle. „Leute, ihr könnt echt abgehen vor Freude, weil ihr mit Jesus lebt!“, stand in der Nachricht. Aber welche Bedeutung haben die Worte, die Paulus im Philipperbrief als selbst angefochtener Diener Jesu Christi niederschreibt? Auch darauf fand das Frauenteam Antworten. Paulus fordere die Menschen auf, sich zu freuen. Man spüre Gottes Nähe, wenn man in Gemeinschaft mit anderen lebe und keiner dürfe uns gleichgültig sein. Durch einen starken, tragfähigen Glauben könne Zuversicht wachsen und dies sei wiederum Grund zur Freude, Glück und zum Frieden.

Immer wieder lud das Frauenteam, bestehend aus Gudrun Anselm, Martina Kohl, Angelika Mayer, Marianne Perrone, Waltraud Kieber-Weiblein und Edith Gutekunst, zum Singen und Beten ein. In den Fürbitten baten die Frauen – passend zum Thema – um Freude. Die Kollekte soll der Partnerstadt Dourtenga zugutekommen. Renate Dvorak, Vorsitzende des Förderkreises, hatte eine Stellwand mit Informationen vorbereitet. „Die Kinder in Dourtenga freuen sich, dass sie in die Schule gehen dürfen. Mit dem Geld, das wir heute einsammeln, wollen wir Möbel für drei Klassenzimmer finanzieren.“, erklärte sie. caz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019