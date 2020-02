Ein Marathon der guten Laune

Brühl.Ein lautes „Hurra“ und oft das regional typische „Ahoi“ begleiteten das neue Comenius-Prinzenpaar Sabrina I. und Alexander III. durch den Saal der Sporthalle in Rohrhof zur Bühne und auf ihren Platz. Kaum im Beifall der Gäste vorgestellt, hatten sie ihrer Pflicht nachzukommen und machten ihren Elferrat erst einmal zu ordentlichen Menschen. Geschmückt mit dem glitzernden Orden wagten sie eine Ehren-Schunkelrunde mit Barbara Karcher vom Freundeskreis der Comeniusschule.

Dieses Launelevel steigerte sich bis zum Ende, bei dem nicht ein Gast sitzenblieb, wofür die beiden Clowns Janina Wasow und Dirk Mehrer als Moderatoren auch während des Programms sorgten. Wie man feiert und eine Menge Spaß dabei hat, das verstehen die Comenianer bestens. Zum 35. Mal gaben Garden und Mariechen der Brühler „Kollerkrotten“ und der „Rohrhöfer Göggel“ ihr tanzendes Stelldichein, die Goggelzunft, Mitglieder der Kolpingfamilie, Prinzessinnen, Abordnungen, die Heidelberger Schlossnarren und weitere waren der Einladung des Freundeskreises der Comeniusschule gefolgt. Dessen Aktivposten, Barbara Karcher, fand etliche Dankesworte für alle, die dieses rauschende Fest ermöglichen.

Heinz Tippl spielt Partylieder

Damit war der Marathon der guten Laune losgetreten. „Gibt es auch eine Polonaise“, fragte eine hübsche Hexe neugierig. Lange warten musste sie auf den Tanzspaß nicht, denn Entertainer Heinz Tippl hatte dabei, was es an Fasnachtshits nach Noten gibt. Die Finger am Regler, in der Hand das Mikrofon, so kennt man ihn, so ließ er mit fröhlichen Worten kommentiert, was Beine hatte. Als wilder Pirat kostümiert schnappte sich Jürgen Auer vom Comenius-Freundeskreis etliche Rollstühle und schob deren Fahrer im Takt durch die Tänzer – ein Heidenspaß. Das war auch nicht schwer, denn mit „Hulapalu“, dem „Ententanz“ oder „Hol das Lasso raus“ erklangen die ultimativen Partykracher.

Spätestens beim „Fliegerlied“ hielt es niemanden auf seinem Platz – ein jeder flog, schwamm, war stark wie ein Tiger. Aufmerksam wurden die Tanzeinlagen der Garden angeschaut und beklatscht. Doch der eigene Tanz war das Allerwichtigste: Polonaise um Polonaise führte durch den Saal – Cowboys und Clowns fassten einander an die Schulter und reihten auch Polizisten und Feen mit ein. Nur kurz währte die Enttäuschung, dass die Ketscher Hewwlguggler wegen vieler Krankheitsausfälle nicht auftreten konnten, sind sie doch Garanten für Megastimmung. Dirk Mehrer schickte deshalb mit DJ-Tippl in die nächste Schunkelrunde. Erheblich viel Energie entlud sich in dieser und weiteren Tanzeinlagen, Prinzessinnenhuldigungen und natürlich die Ordensrunden der Vereine. Klar ist: Der Comeniusfasching gilt als einer der schönsten. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020