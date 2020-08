Ein Schatz für Waldpiraten

Brühl.Den fünften Geburtstag hat das Elayne Kosmetik-Institut in der Schwetzinger Straße im März begangen. „Ich wollte nicht einfach nur feiern, sondern zu diesem Ereignis auch etwas Gutes tun“, erklärt Elayne Maier im Gespräch mit unserer Zeitung. Und so war schnell die Idee geboren, dem Waldpiraten-Camp am Rande des Heidelberger Stadtwaldes eine Spende zukommen zu lassen. Gleichzeitig sammelte sie bei ihren Kunden Geld für dieses im deutschsprachigen Raum einmalige Angebot für krebskranke Kinder. Und so kamen unter dem Strich 1000 Euro für die Waldpiraten zusammen.

„Leider war es durch Corona-Beschränkungen nicht machbar, die Spende noch im Frühjahr im Waltpiraten-Camp persönlich zu übergeben“, erklärt die Brühler Kosmetikerin. Doch vor wenigen Tagen bestand die Möglichkeit für Maier, die Einrichtung zu besuchen, um sich dort vor Ort alles anzuschauen zu können. Von Julie Greiner, einer Mitarbeiterin des Camps, erfuhr sie, was die Kinder dort machen, wie sie betreuen werden und was mit dem Spendengeld gemacht wird. Die Kinder können im Waldpiraten-Camp nach der langen und kräftezehrenden Zeit der Therapie ausspannen und behutsam Kräfte und neuen Mut tanken. Seit 2003 gibt es dieses Angebot für krebskranke Kinder am Rande des Heidelberger Stadtwaldes. Die Kinder und Jugendlichen, die diese erlebnispädagogische Einrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung besuchen, können Hochseilgarten, Piratennest, Sportplatz und Theaterbühne kapern.

„Da wird wirklich eine wichtige und sinnvolle Arbeit geleistet“, urteilte Maier schließlich. Und so ging ihr Dank auch an ihre Kunden, die sie bei dieser Benefizaktion so tatkräftig unterstützt haben. zg/ras

