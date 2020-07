Ein schönes Sinnbild für Neuanfang

Brühl.Die Momentaufnahme eines Storches auf einem Dachfirst in der Sophie-Scholl-Straße sorgte bei unserem Leser Siegmund Biewer für philosophisches Nachdenken. „Wir Menschen sehnen uns zurzeit nach einer heilen Welt. Ob die Vögel dies auch merken? Ich weiß es nicht. Darum erscheint mir der Besuch eines Storches in Rohrhof wie ein Gruß aus der Vogelwelt, um uns zu zeigen, dass man sich auch hier in dieser Krisenzeit wohlfühlen kann.

Majestätisch steht er auf dem Dachfirst, schaut sich die schönen Rheinauen an und putzt in aller Ruhe sein Gefieder. „Ganz allein fühlt er sich offensichtlich wohl, scheinbar zufrieden und einig mit der Natur. In ihr findet er ohne Stress alles, was er zum Leben benötigt“, meint Biewer.

Beim Zuschauen, wie er mit einer friedlichen Ruhe die Gegend überblickt, erscheine es ihm, dass die Menschen doch nicht alles falsch gemacht haben, denn trotz Corona habe sich die Natur frei entfalten können.

Der Storch, der als Symbol für Glück und Neuanfang gelte, für einen neuen Schritt in die Zukunft , für die Geburt eines Kindes, lasse hoffen und an eine bessere Zeit glauben. „Auch wir sollten uns in dieser kritischen Zeit mehr in der Natur aufhalten um Energie und Ruhe zu tanken – das stärkt unser Immunsystem und macht uns friedlicher und freundlicher“, meint Biewer. Die Hektik und das Streben nach mehr Wohlstand schade allen. Alles immer größer, immer schneller, immer höher, immer weiter, immer mehr Gewinn – das mache krank. „Lernen wir von unserem Storch – freuen wir uns an einer schönen und gesunden Umwelt in den Rheinauen“. zg/ras

