Ein Statement für die Heimat

Brühl.Unter dem Motto „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ lässt man sich bei den Repräsentationsgeschenken in der Hufeisengemeinde immer wieder etwas Neues einfallen. Seit einigen Jahren sind diese Unikate mit dem Brühler Logo an der Rathauspforte erwerbbar. „Es gibt sie immer nur, solange der Vorrat reicht“, sagt Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der die Geschenke an verdiente Bürger überreicht oder Senioren auf Einladung zum runden Geburtstag mitbringt.

Neu im Sortiment sind das „Relaxing“-Lavendelkissen für den Nacken sowie ein 1,80 Meter langes Strand- beziehungsweise Saunatuch mit einem Freibad-Foto-Motiv. „Damit sind hoffentlich viele in den nächsten Monaten in den Bädern der Region zu sehen“, erklärt Göck. Außerdem gibt es eine praktische Lunchbox für den Pausensnack für Jung und Alt, ebenfalls mit einem Foto der Brühler Freibad-Anlage, einen kabellosen „Klick-Klack“-Lichtschalter, einen „Fidget-Spinner“ und feinen Damen-Langschal mit dezentem Brühler Logo, den Sigrid Schäfer, an der Pforte unter anderem für den Verkauf zuständig, nicht nur für das nebenstehende Foto trägt.

„Brühl-Tasche“ gibt’s gratis

Diese neuen und alle übrigen noch verfügbaren Artikel von der Alabaster-Obstschale über Lang- und Kurzarmhemden der Firma Seidensticker, Bücher, Sekt mit Brühl-Etikett, Tassen und Schirme mit Hufeisenaufdruck, Fleecedecken und Base-Caps sind an der Rathauspforte ausgestellt. Eine „Brühl-Tasche“ gibt es beim Einkauf gratis dazu.

„Wohngemeinden wie Brühl entwickeln ihre Identität und das für ein positives Miteinander auch so wichtige Zusammengehörigkeitsgefühl wächst über solche Artikel weiter“, erklärt Rathaus-Chef Göck, der zusammen mit Mitarbeiterin Sandra Kosel die Auswahl der Artikel getroffen hat. zg

Info: Mehr Informationen unter www.bruehl-baden.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018