Ein Weg zur Nächstenliebe

Brühl.Es sind noch rund zehn Wochen bis zum Sonntag, 17. Juni. Das ist der Tag des 35. Hungermarschs. Die Brühler Mitstreiter richten ihn aus und sind damit auch verantwortlich für die visuelle Präsentation des Themas. Gemeinsam mit dem Schwetzinger Grafiker Klaus-Peter Deimann, dem geistigen Vater der Idee, wurde der Teller mit den Reiskörnern entwickelt, den er „Punktlandung“ und ein „Schlüsselbild“ nennt, denn jedem, der dieses Motiv betrachte, sei sofort klar, was damit gemeint ist.

Doch bevor Deimann tätig werden kann, mussten die Verantwortlichen in den Gemeinden ihre Ideen für den Aktionstag liefern. Schon der erste Hungermarsch war bereits vor dreieinhalb Jahrzehnten von engagierten Menschen der Pfarrgemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen organisiert worden.

An diesen Aktionstagen sind alle Interessierten eingeladen, unterwegs zu sein, um einen Beitrag für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt zu leisten, heißt es in der Einladung. An diesem Tag werden Spenden für soziale und karitative Projekte in Afrika, Asien, Osteuropa und Südamerika erwandert. Zu den damit gesammelten Geldern werden Projekte gefördert, zu deren Ansprechpartnern teilweise schon jahrelange Kontakte bestehen, so dass gewährt werden könne, dass jede Spende zur Überwindung von Krankheit und zum Aufbau einer tragfähigen Entwicklungs- und Bildungsarbeit verwendet wird.