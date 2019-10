Ein Zeichen der Ökumene

Brühl.Ein sichtbares Zeichen der Ökumene setzten die evangelische Frauenrunde und die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof mit der Veranstaltung zum Thema „Die kleine und die große Ökumene“. Die Frauen hatten den Altdekan von Mannheim Günter Eitenmüller eingeladen. Plaudernd und charmant erklärte er die Besonderheiten.

Er stellte aber gleich zu Beginn klar, dass es wichtig sei, zwischen den Konfessionen keine „Gleichmacherei“ zu betreiben, und dass jeder seine unterschiedlichen Traditionsstränge pflegen sollte, die sich keinesfalls trennend auswirken müssen. Im Gegenteil: Sie können sich als Bereicherung erweisen. Als Beispiel führte er Japan an, wo sich die unterschiedlichen Religionen vermischt hätten und sich die Gläubigen regelrecht „bedienen“ bei Buddhismus, Hinduismus, Zen und christlichen Konfessionen.

„Patchworkreligionen“ werde dieses Phänomen genannt – jeder suche sich das Beste aus jeder Religion heraus. Der Mensch von heute lasse sich nicht mehr vorschreiben, wie und was er zu glauben habe. Auf dieses veränderte Verhalten müssten die Kirchen reagieren und hier spiele die Ökumene eine wichtige Rolle. Bei der sogenannten „kleinen Ökumene“ sei das Verhältnis zwischen katholischer und evangelischer Kirche gemeint, während die „große Ökumene“ alle Glaubensgemeinschaften der Welt umfasst.

Christlich-muslimisches Gespräch

Während seiner Zeit als Stadtdekan von Mannheim hatte Günter Eitenmüller den Dialog zwischen den unterschiedlichen Konfessionen in der Stadt gefördert. Er rief auch das christlich-muslimische Gespräch ins Leben. Denn oft werde Religion instrumentalisiert und als Machtmittel missbraucht. Im „Forum der Religionen“ träfen sich Vertreter der einzelnen Glaubensrichtungen vierteljährlich, die „Meile der Religionen“ sei ein großes verbindendes Element und das ökumenische Bildungshaus „St. Clara“ leiste wichtige Arbeit. „Religionen sind immer das, was aus ihnen gemacht wird, was einzelne Menschen aus ihnen machen“, sagte Eitenmüller. Er plädierte für einen offenen Umgang untereinander. „Gott ist die Liebe“ und nach diesem Prinzip solle auch die Ökumene klappen. zg/fr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019