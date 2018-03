Anzeige

Brühl.Einen Bücherladen und einen Frisörsalon in der Mannheimer beziehungsweise Schwetzinger Straße suchten in der Nacht zum Dienstag unbekannte Täter auf. Sie drangen dabei, so die Polizei, mit Brachialgewalt in die Geschäfte ein. Festgestellt wurden die beiden Taten am Dienstag gegen 8.30 Uhr. Nun untersuchen die Beamten, ob zwischen beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht und es sich um die selben Täter handelt.

Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln der Eingangstüren in die Innenräume der Geschäfte und durchsuchten diverse Behältnisse. Neben einer geringen Menge Bargeld ließen sie im Buchladen auch einen Deutsch-Rumänisch-Sprachführer mitgehen. Aus dem Frisörladen wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. Die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern.

Nun suchen die Beamten mögliche Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in der Mannheimer beziehungsweise Schwetzinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. pol