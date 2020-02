Einbruchsversuch in Schnellrestaurant

Brühl.Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Montag ein Fenster eines Schnellrestaurants in der Alten Mannheimer Landstraße auf und begaben sich in das Büro. Deren Versuch, den Tresor mit den Tageseinnahmen zu öffnen, schlug fehl, so dass sie ohne Beute das Objekt wieder verließen.

Ein Angestellter, der kurz vor 7 Uhr die Räumlichkeiten betreten hatte, bemerkte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht getätigt werden.

Zeugen, die zwischen 3 und 7 Uhr in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht oder gar Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1 74 44 44, oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020