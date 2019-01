Eine Allergie für die Gesundheit

Eine triefende Nase, juckende Haut, tränende Augen, Bauchweh oder Flatulenzen. Allergiker haben es im Alltag oft nicht leicht – sogar ihr Leben kann zum Beispiel von kleinen Nüssen bedroht sein.

Sobald die Pflanzen im Frühjahr anfangen zu blühen, suchen Betroffene eher nach dem Taschentuch als nach einem schönen Ausblick über die Blumenwiese. Von Hunden und Katzen – so süß sie einen auch anblicken – sollte man die Finger lassen, gar die Räume meiden, in denen sich die Vierbeiner herumtreiben. Beim Einkauf im Supermarkt müssen Menschen, die gegen Nüsse allergisch sind oder eine Glutenunverträglichkeit haben, manchmal eine Lupe zücken und genau aufs Kleingedruckte schauen, was denn alles in den Produkten drin ist.

Und passt man einmal nicht auf, kann es schnell gefährlich werden und ein anaphylaktischer Schock einem die Luft zum Atmen nehmen.

Heikel wird es auch, wenn man gegen gewisse Medikamente allergisch reagiert: Ich kann mich noch genau an den Schreck erinnern, als ich nach einer Penicillinbehandlung gegen Streptokokken morgens in den Spiegel schaute und eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Sams feststellen musste. Wünsche erfüllten die roten Pusteln aber nicht. Hätte ich einen frei gehabt, hätte ich mir eine andere Allergie gewünscht, der Gesundheit wegen: die Nikotinallergie.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019