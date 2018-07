Eine Auszeit vom hektischen Alltag

Der Chor "inTakt" präsentiert sich mit seinem neuen Chorleiter Jens Hoffmann (am Klavier), der künftig neues geistliches Liedergut ins Repertoire aufnehmen will. Klassisch ging es während des Auftritts von Stefanie Fuchs (rechts) zu, die gemeinsam mit Ekkehart Spindler an der Orgel auftritt.

© Zeuner