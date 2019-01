Eine ganz neue Ortszufahrt soll entstehen

Der aktuelle Plan des Sportparks-Süd zeigt zentral in Hell- und Dunkelblau das Sportstadion mit Kunstrasenplatz und Rundbahnen, rechts daneben in Grün der Naturrasenplatz. Am unteren Bildrand in Hellblau der Kunstrasenplatz, der derzeit südlich der BZ-Halle (violett) entsteht. Am oberen Bildrand sieht man die Ketscher Straße mit den beiden geplanten Verkehrsinseln und rechts den Parkplatz mit seiner separaten Zufahrtsstraße. Zwischen der Straße und dem Stadion sieht man die Planung für das FVB-Vereinsheim (hellblau mit rotem Umfeld). Rechts vom Rasenspielfeld die Boule- und die Beachvolleyball-Anlage des TVB. Außerdem wurde der Parkplatz an der Straße Wiesenplätz zwischen BZ-Halle und Sportareal besprochen. Am linken Bildrand sieht man weitere Parkplätze – dort ist derzeit die frühere Geothermie-Baustelle.

© Gemeinde