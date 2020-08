Eine harmonische Begegnung

Brühl. „Wenn der geplante Besuch der Brühler Delegation Corona-bedingt in diesem Jahr schon ausfallen musste, sollte doch wenigstens eine persönliche Begegnung die Partnerschaft pflegen“, sagte Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck zur Begründung, warum er mal wieder seinen privaten Urlaub in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden plante und natürlich das erste Wochenende in Weixdorf verbrachte.

Wie auch bei den zweijährlichen Partnerschaftsbegegnungen gab es zunächst einen Rundgang durch den nördlichsten Dresdner Stadtteil Weixdorf, mit dem die Hufeisengemeinde seit 1993 „offiziell“ verschwistert ist, obwohl es auch schon vorher Begegnungen gab. Drei Viertel der Damen und Herren des Ortschaftsrates nahmen trotz der Urlaubszeit am Ortsrundgang vom Rathaus vorbei an der Oberschule, Grundschule, Kirche, Feuerwehr und dem Jugendzentrum teil, was Bürgermeister Dr. Ralf Göck als eine besondere Auszeichnung empfand und sodann für die herzliche Aufnahme und die Gastfreundschaft dankte.

Dank mit Selbstgemachtem

Im Anschluss trafen sich alle am Weixdorfer Dorfteich bei Simone und Christoph Haufe, denen sowohl Gottfried Ecke bei der Begrüßung als auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck am Ende seiner kommunalpolitischen Ausführungen aus dem politischen Tagesgeschäft in Brühl herzlich dankte, speziell für Familie Haufe mit „Selbstgemachtem“, für die Mitglieder des Ortschaftsrates gab es eine zur Saison passende Grillschürze, mit Wappen und Brühler Logo versteht sich.

Weitere Treffen mit den Weixdorfer Fastnachtern und den Freunden vom Fotoclub Weixdorf „Reflex“ vertieften die Partnerschaft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.08.2020