Eine Idylle in Orangetönen

Brühl.Die Ausstellung „Misstraue der Idylle – Landschaft zwischen Wunsch und Wirklichkeit“ von Florian Till Franke von Krogh aus Schwetzingen wird an diesem Wochenende zum letzten Mal ihre Pforten in der Villa Meixner öffnen. Sie ist an diesem Samstag von 14.30 bis 17.30 sowie am Sonntag, 7. Juni, von 14 bis 17.30 Uhr zu besichtigen.

Besucher müssen eine Mund-Nase-Maske tragen und es dürfen maximal zwei Personen gemeinsam oder eine Familie zusammen eintreten. Die Gesamtbesucherzahl in der Villa wurde auf acht limitiert.

Florian Till Franke von Krogh interessiert sich für Kunstgeschichte, Landschaften und deren künstlerische Darstellung, Menschen und ihr Naturverständnis, Tiere und deren bedrohte Lebenswelt.

Seine Auseinandersetzung mit der Gegenwart findet sich in seiner Kunst wieder, sie hat den über Jahrzehnte entwickelten eigenständigen Stil von Till Franke von Krogh, auch den seiner Landschaftsdarstellungen, geprägt. zg

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020