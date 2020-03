Eine Menge Heizenergie geht verloren

Brühl.Für die Fastenzeit bis zum Osterfest haben sich die beiden Kirchen der Hufeisengemeinde tolle Aktionen zum Thema Umwelt und Energie einfallen lassen. Die erste Wochenveranstaltung war eine Wanderung mit der Wärmebildkamera durch den Ort, zu der die evangelische Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und der katholische Pastoralreferent Fabian Frank ein Dutzend Teilnehmer begrüßen durften. Marco Böhme und Elias Hübsch hatten die Messgeräte für die Thermografie dabei und begleiteten die Gruppe.

Der Fokus liegt auf dem Umgang mit der Umwelt. Die Idee dahinter: Für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit Impulse setzen. Es gehe nicht darum, jemanden bloßzustellen, dass etwa sein Haus nicht gedämmt ist, oder den Zeigefinger gegenüber anderen zu erheben, meinte Almut Hundhausen-Hübsch. Energieverbrauch und Ressourcen seien grundsätzliche Themen für alle Menschen.

„Die Bewahrung der Schöpfung eint Menschen weltweit“, sagen die beiden Schirmherrinnen der diesjährigen Klimafastenaktion, Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, und Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, in ihrem Grußwort: „Eine ‚Ethik des Genug’, die die beiden Kirchen schon lange fordern, wird immer plausibler und ist dringend geboten. Bei ihr geht es darum, dass alle - die gegenwärtige Generation wie auch künftige Generationen - genug zum Leben haben.“ Seine Generation müsse umdenken, so Fabian Frank: „Wenn wir nicht anfangen, etwas zu tun, wer soll es dann machen?“ Der Pastoralreferent will sein Leben klimafreundlicher gestalten.

Architekt Marco Böhme, Anwohner der Hauptstraße, hielt die Kamera zuerst auf das katholische Pfarrzentrum und die Schutzengelkirche sowie anschließend auf einige der Wohnhäuser. So wurden Wärmebrücken und Lecks an den Gebäuden sichtbar gemacht, die sonst im Verborgenen geblieben wären.

Viel Heizenergie geht durch unzureichend gedämmte Wände, Dächer und Fenster verloren. Eine gute Dämmung schont die Umwelt durch weniger CO2-Emissionen. Die Inspektion der Gebäudehüllen brachte gute Messergebnisse, weil es an diesem Abend trocken und kalt war. Der Rundgang führte anschließend in die Kirchenstraße, wo das katholische Pfarramt das Ziel war. Danach war der Kindergarten St. Bernhard dran. Die Teilnehmer konnten gut gedämmte Dächer, aber auch so einige Leckagen in den Dachziegeln sehen.

Manche Wände ohne Dämmung

Ständig gekippte Fenster in Treppenhäusern lassen stets viel Wärme nach draußen. Manche Wände haben überhaupt keine Dämmung. An einigen Mauern waren horizontale und vertikale Fugen des Hauses besonders gut zu erkennen.

Deutliche Temperaturunterschiede, Schäden und Energieverluste an Türen und Fenstern sowie Probleme durch Feuchtigkeit im Gebäude wurden klar erkennbar dargestellt. Nach der thermografischen Begutachtung der Alten Schule ging es noch die Neugasse mit ihren kleinen alten Häusern hinunter. In der Ketscher Straße warf die Gruppe schließlich einen Blick durch die Kamera auf die Wohnblocks. „Wir sind alle bemühte Menschen und wollen etwas ändern“, bekräftigte Almut Hundhausen-Hübsch. „So viel du brauchst“ lautet dieses Jahr auch passend das Motto der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.

Aktionen wie die Dorfwanderung mit der Wärmebildkamera sollen dazu anregen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken. „Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Aber immer wieder ist er ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten“, heißt es dazu von Seiten der kirchlichen Initiative. vw

