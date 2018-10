Eine Poesie der Fakten

Speyer.In Anerkennung seines Langgedichtes „Die Sprache von Gibraltar“ wurde der Berliner Autor Björn Kuhligk mit dem Arno-Reinfrank-Literaturpreis ausgezeichnet. In Erinnerung an den 1934 in Mannheim geborenen und 2001 in London verstorbenen Schriftsteller Reinfrank wird der mit 5000 Euro dotierte Literaturpreis seit 2001 alle drei Jahre vergeben. Stifterin ist seine Witwe Jeanette Koch. 2015 wurde die Stiftung als Treuhandstiftung unter dem Dach der von Professor Dr. Peter Eichhorn geführten Kulturstiftung Speyer errichtet.

Mit dem Preis werden deutschsprachige Schriftsteller für herausragende literarische Leistungen in Lyrik oder Prosa ausgezeichnet, die sich im Sinne des Werkes von Reinfrank den Idealen des Humanismus und der Aufklärung verpflichtet fühlen.

Gegen die Verrohung

Als Persönlichkeit und Autor wird Björn Kuhligk diesen Idealen in besonderer Weise gerecht. Mit eindringlichen Versen erinnert „Die Sprache von Gibraltar“ an das Schicksal von Flüchtlingen in der spanischen Exklave Melilla. Dieser nordafrikanische Landstrich – mit einer Landgrenze zu Marokko – befindet sich auch nach der 1956 vollzogenen Unabhängigkeit Marokkos von den damaligen Kolonialmächten Spanien und Frankreich seit 1497 in spanischem Besitz und ist von Grenzbefestigungen umgeben. Die von der Jury als kritische, anrührende und illusionslose „Poesie der Fakten“ eingestuften Verse sind das Ergebnis einer einwöchigen Reise des in Berlin geborenen und mehrfach ausgezeichneten Autors in die Exklave.

Zu der in Kooperation mit der Stadt und der Kulturstiftung im Historischen Ratssaal durchgeführten Preisverleihung waren neben weiteren Repräsentanten des öffentlichen Lebens Jeanette Koch aus London und der Literaturwissenschaftler Konstantin Kaiser aus Wien angereist. Oberbürgermeister Hansjörg Eger bezeichnete die Preisverleihung als politisch-literarisches Zeichen gegen die fortschreitende Verrohung der Gesellschaft, in der jeder aufgerufen sei, sich zu den Menschenrechten zu bekennen. Dazu habe Kuhligk mit seinem Werk einen wichtigen Beitrag geleistet, bekräftigte der Stadtchef.

Gar als sprachliches Kunstwerk stufte die Stifterin das Langgedicht ein. Ganz im Sinne von Reinfrank sei es dem Autor gelungen, seine geradezu prophetischen Gedichte konzeptionell in einen universellen Kontext zu stellen, betonte die Witwe in ihrem Grußwort.

Von einem bedeutsamen Tag in Zeiten, in denen sich aufgeklärte Gesellschaften populistischen Tendenzen auslieferten, sprach Laudator Michael Au, Referatsleiter Kultur im Mainzer Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Er stufte Kuhligk als einen der wichtigsten deutschen Lyriker der Gegenwart ein. Au zitierte aus Bertolt Brechts 1939 veröffentlichten Jahrhundertgedicht „An die Nachgeborenen“ und betonte, dass man froh sein könne, beobachtende und illusionsfreie Autoren wie Kuhligk zu haben, die politisch hinterfragen und Menschen eine Stimme verleihen, die sonst nicht gehört werden. Noch nie, schloss der Laudator, sei Kuhligks lyrische Stimme so klar gewesen wie in seinem preisgekrönten „Die Sprache von Gibraltar“.

Dem Erlebten verpflichtet

„Ich fühle mich dem Erlebten verpflichtet und es ist unabdingbar, dass ich sehe und spüre, worüber ich schreibe“, unterstrich der Geehrte in seinen Dankesworten den eigenen literarischen Ansatz. Die Exklave Melilla bündle all das, was er bisher bei seinen Recherchen über Flüchtlingsbewegungen in Europa gesehen und erlebt habe, fasste Kuhligk zusammen.

Als letzter Redner erinnerte Literaturwissenschaftler Konstantin Kaiser an das Lebenswerk von Arno Reinfrank, dessen literarisches Wirken vom Kampf um menschliche Würde bestimmt worden sei. Musikalisch leistete Andrés Bertomeu auf der Glasharmonika einen gelungenen Beitrag zum stilvollen Ablauf der Veranstaltung. Er begeisterte mit Eigenkompositionen und Klassikern aus der Blütezeit des außergewöhnlichen Instrumentes im 18. und 19. Jahrhundert.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018