Brühl.Die Zeiten ändern sich. Nichts ist beständiger als der stete Wandel. Ältere Brühler erinnern sich vielleicht noch an das 1910 erbaute Haus mit dem Gasthaus „Luftschiff“. Am Samstag, 17. März, eröffnet dort das „Restaurant der Zukunft“, eines der aktuell modernsten McDonalds-Restaurants Deutschlands.

McDonalds ist schon seit 1990 in diesem Hause aktiv. 1994 übernahm Manfred Büch das Restaurant als Franchise-Nehmer, nachdem er zwei Jahre zuvor McDonalds in Hockenheim eröffnet hatte. Die Restaurants in Speyer und Mannheim übernahm er in den darauffolgenden Jahren. „Zu dem Restaurant in Brühl habe ich eine ganz persönliche Beziehung“, blickt Manfred Büch zurück.

Als er sich nämlich entschlossen hatte, bei dem Unternehmen Franchise-Nehmer zu werden, musste er unter anderem auch eine gewisse „Lehrzeit“ in einem Betrieb machen und dies war eben in Brühl.