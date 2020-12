Eine Revolution in der Kunst

Hallo Kinder! Ich habe einem Freund die Villa Meixner gezeigt und gesagt, das sie ein Jugendstilgebäude sei. Da hat er mich gefragt, wieso das so heiße. Nun, am jugendlichen Alter des über 120 Jahre alten Hauses sicher nicht, auch nicht daran, dass der Architekt oder die Besitzer besonders jugendliche Typen waren. Ich konnte die Frage nicht beantworten – das hat mich gefuchst. Deshalb habe ich meinen Papa gefragt. Und er hat mir erzählt, dass der Begriff von der Zeitung „Jugend“ kommt, die in München erschienen ist. Die hat mit ihren Bildern und Berichten, aber auch mit den Zeichnungen drumherum, einen ganz neuen Trend gesetzt. Bis dahin hatte in allen Bereichen vom Möbeldesign bis zur Architektur der sogenannte Historismus vorgeherrscht. Es wurden einfach Dinge dem Mittelalter oder der Antike nachempfunden. Plötzlich gab es ganz neue Formen, viele Blumenelemente, es wurde auch Vieles geometrischer. Das griffen Maler, Glaskünstler und Bildhauer auf. Es gab im kreativen Bereich eine Revolution, denn es orientierten sich alle nicht mehr an dem von früher, sondern schufen moderne Ideen. Der Jugendstil war von 1890 bis 1914 also echt trendy.

