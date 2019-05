Eine verzwickte Familienplanung

Brühl.Das Theater Hemshofschachtel möchte mit einem Gastspiel in der Festhalle sein Publikum am Samstag, 14. September, ab 20 Uhr einmal mehr bestens unterhalten. Der Kartenvorverkauf für den munteren Schwank „Ä schwere Geburt“ beginnt in dieser Woche.

Zum Inhalt der Mundartkomödie: In der Familie Hauptmann läuft alles recht gut. Hannes arbeitet erfolgreich in der Scherzartikelfirma und Tochter Lena erwartet eine Zusage für ein Stipendium in München. Nur Isabella fühlt sich unterfordert. Sie entwickelt einen unkonventionellen Wunsch: Sie möchte noch ein Kind. Das sorgt für Turbulenzen im Hause Hauptmann und für Vergnügen in der Festhalle. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.05.2019