Eine Vielzahl von Baugenehmigungen

Brühl.Eine umfangreiche Tagesordnung erwartet die Mitglieder des des Ausschusses für Technik und Umwelt bei der nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 10. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus.

Den Schwerpunkt bilden Anträge auf Baugenehmigung. So für die Erweiterung eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen in der Bismarckstraße, die Errichtung von Vereinssportanlagen mit Turnierplatz im Sportpark-Süd, die Errichtung eines Feld- und Waldkindergartens im Weidweg, die Erstellung einer Gartenhütte im Orchideenweg, Umbau und Aufstockung des Dachgeschosses im Wohnhaus und Aufstockung eines Nebengebäudes in zweiter Reihe in der Adolf-Bensinger-Straße und die Umnutzung eines Ladengeschäftes in eine Bäckereifiliale mit Verzehrbereich im Erdgeschoss in der Schwetzinger Straße.

Außerdem geht es im Ausschuss um eine Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Kantstraße und den: Neubau eines Einfamilienhauses in den Kolbengärten.

Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen beschießen die Sitzung. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020