Eine wundersame Melange

Brühl.Die Ausdrucksweise der beiden Künstler ist ganz unterschiedlich und doch harmonieren die Exponate in der aktuellen Ausstellung unter dem Titel „Erspürt“ in der Villa Meixner. Grete Werner-Wesner und Stanford Fata sind erfahren in gemeinsamen Ausstellungen aus dem Heidelberger Forum für Kunst.

Sie zeichnet, fertigt Fahnenobjekte an, arbeitet zweidimensional; er fügt die dritte Dimension seinen Werken hinzu und stellt Skulpturen aus Serpentinstein, Alabaster und Marmor her. Im Garten vor der Jugendstilvilla zieht „Care for our Communitiy“, Sorge für unsere Gemeinschaft, die Blicke auf sich: zwei Hände aus Springstone (Serpentin) halten zaghaft eine perfekt runde Kugel aus Bianco di Carrara (Marmor). Der Steinbildhauer aus Harare in Simbabwe ist seit 1998 freischaffender Bildhauer und Restaurator.

„Blau-Himmelblau-Wasserblau“ heißt das Fahnenobjekt, das den Treppengang der Villa Meixner durchzieht. Grete Werner-Wesner, die bei Willi Baumeister studierte und seit 1958 freischaffende Malerin ist, hat sie mit Acrylfarbe auf Fallschirmseide geschaffen: „Sie hing lange Zeit im Außenbereich, bis ein Sturm sie am unteren Rand zerrissen hat“, sagt sie.