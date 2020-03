Einem Rätsel auf der Spur

Brühl.Bei der Aufarbeitung des umfangreichen Fotobestandes im Archiv des Heimatvereins wurde eine historische Aufnahme gefunden, die einigen Fragen aufwirft. So wissen die Heimatkundler nicht, von wem das Bild stammt, wer darauf zu sehen ist oder in welcher Straße das abgebildete Haus stand, eventuell sogar noch steht.

„Wahrscheinlich kam das Foto über den Aufruf bei der 825-Jahr-Feier 1982 in das Archiv“, mutmaßt Vorsitzender Volker Kronemayer, „wir wären sehr dankbar, wenn sich mit Hilfe der Bevölkerung die Fragen beantworten ließen“. So lädt er nicht nur Informationsgeber ins Heimatmuseum ein, das am Samstag, 7. März, von 15 bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet ist. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020