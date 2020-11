Einen Lichtstrahl mit dem Herzen einfangen

Brühl.Die Fachschaft Religion an der Schillergrundschule hat ein Adventszimmer eingerichtet, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich in der besinnlichen Zeit auf vielfältige Weise mit der Weihnachtsgeschichte und ihrer Botschaft zu beschäftigen.

Bereits vor dem ersten Advent ist es an der Schillerschule Tradition, die Klassenzimmer und die beiden Schulgebäude mit selbst herstellten Bastelarbeiten zu schmücken, sich an zwei Projekttagen auf die Weihnachtszeit einzustimmen und einzulassen. In diesem Sinne wurde wieder kreativ und wunderschön gearbeitet. Es entstanden vielfältige Kerzenmotive, Sterne, Tannenbäume, Engel, Nikoläuse, Rentiere, Weihnachtslaternen und weihnachtliche Motive in Tonarbeit. Viele Kunstwerke sind zum Mitnehmen, viele schmücken die Fenster der beiden Schulhäuser.

Eine sehr willkommene Ruhepause stellte das Angebot der Fachschaft dar. Gemeinsam gestaltete jeweils eine Klasse einen riesigen Adventskranz, während die Symbolkraft der einzelnen Materialien vorgestellt wurde. Ein besonderes Augenmerk wurde auf das Licht gelegt, die Kinder durften die Wärme spüren, die Strahlen mit fast geschlossenen Augen verfolgen und einen Lichtstrahl einfangen, um ihn in ihrem Herzen einzusetzen, den sie dann in die Welt weitergeben können.

Das Zimmer ist weiterhin während der Adventszeit für die Klassen zugänglich. Dort können die Schüler innehalten und den Weg der Weihnachtsgeschichte erfahren. So haben alle die Möglichkeit, in dieser herausfordernden Situation etwas Positives für sich mitzunehmen. zg

