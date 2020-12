Einfach abschalten

21.12.Weihnachten soll das Fest der Harmonie werden. Das wünschen wir uns sicher alle. Aber dann enttäuscht ein Geschenk, die wenigen Verwandten, die trotz Kontaktbeschränkung da sind, nerven, das Essen misslingt auch noch. Die Feiertage enden in Frust und Streit. Unvermeidlich? Keineswegs.

Schon Wochen vor dem eigentlichen Festtag standen auch in diesem Jahr sicherlich bei jedem von uns – neben den üblichen Verpflichtungen – die Weihnachtsvorbereitungen auf dem Programm. Und was gibt es da nicht alles zu erledigen: Karten müssen gebastelt und geschrieben werden, Plätzchen wollen in den Ofen, Geschenke müssen besorgt und verpackt werden, es musste geklärt werden, wer wo mit wem feiern darf und kann.

Wie heißt das Wort noch einmal, das uns jetzt am wenigsten einfällt? Wir wünschen es uns doch immer gegenseitig – na, komm schon. Besinnlichkeit – klar. Und natürlich wissen wir alle, was wir damit meinen. Sicher? Könnten Sie auf Anhieb erklären, was Besinnung wirklich ist?

Besinnlich bedeutet nach der Definition im Lexikon „so ruhig und entspannend, dass es psychisch wohltuend ist”. Besinnung ist also Entspannung und psychische Erholung. Egal ob jemand gläubig ist oder nicht, die Weihnachtsfeiertage sind – im Idealfall – eine richtige Zeit für die innere Einkehr und um im stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen.

Was Besinnung genau bedeutet, kann für jeden Menschen anders sein. Doch vorweihnachtlicher Stress gehört sicher nicht dazu. Wenn wir also das Wichtigste erledigt haben, sollten wir uns einmal ganz bewusst vornehmen, besinnliche und entspannende Weihnachtsfeiertage zu erleben. Und das heißt für viele von uns das, was Peter Lustig im TV-Format „Löwenzahn“ immer sagte: „Abschalten!“ Wir sollten uns einfach mal zurücklehnen und den Moment ganz in Ruhe genießen – ohne schon wieder an die nächste Aktivität zu denken. Dann können wir in uns hineinhorchen und Kraft tanken. Denn auch an Weihnachten sollten wir uns selbst nicht aus den Augen verlieren.

