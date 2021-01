Einkauf per Fahrrad spart viele Tonnen CO2

Brühl.Bürgermeister Dr. Ralf Göck ist sichtlich stolz. In Sachen Umweltförderung sei die Hufeisengemeinde auf einem Niveau, das seinesgleichen suche, erklärte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Schutz der Umwelt sei im Ort nicht nur eine leere Phrase, sondern gelebte Praxis. Angespielt hat der Bürgermeister damit auf das Instrument „Umweltförderrichtlinien der Gemeinde“, mit dem in den

...