Brühl.Wo, wenn nicht mitten im prallen Leben, lässt sich eine Sprache bestens lernen? Für einige Brühler Jugendliche wird das bald schon Lernziel sein, denn am Samstag, 31. März, starten sie in Richtung Ormesson in Frankreich, um Land und Leute kennenzulernen. Ostern in der Fremde? Damit haben die jungen Kurpfälzer keine Probleme, viel zu spannend sind die Programmpunkte, die Jochen Ungerer ihnen beim Vorbereitungstreffen im Rathaus vorstellte.

Da in Ormesson die Austauschschüler nicht mit in die Schule kommen dürfen – sie unterstehen nicht der Trägerschaft der Kommune, sondern des Departements –, stehen den Jugendlichen gleich vier Tage Ausflugsprogramm bevor. Unter anderem dürfen sie sich auf „Street Art“ in der Hauptstadt Frankreichs freuen. Ein Kinonachmittag und der Empfang durch die Bürgermeisterin Madame Segui sind ebenfalls geplant.

Viele interessante Themen

Der Baumwipfelpfad „Sherwood Park“ wird sicherlich eine Herausforderung. Doch schon einen Tag später steht Kultur pur auf dem Programm: Die Schüler besuchen die Basilika Saint Denise. „Da gibt es sehr viel zu sehen“, betonte Helmut Mehrer.