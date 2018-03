Einsatz der Säge bringt Verjüngung

Anzeige

Brühl/Schwetzingen.Zwei Tage genügten, um aus den Senioren nahezu taufrische Jünglinge zu formen. Mit Sägen und Schneidgiraffen machten sich Doreen Suppe und Sascha Weber von der Stadtgärtnerei Schwetzingen ans Werk, um an den alten Birnbäumen bei der Brühler Mühlgasse einen Erhaltungsschnitt durchzuführen, während Kollege Uwe Hennig das Schnittgut durch den Häcksler laufen ließ.

Der Rückschnitt am Eingang zu den Schwetzinger Wiesen war auch dringend nötig, wie Bernd Kolb, Chef der Stadtgärtnerei, betonte: „Wir wollen diese historische Baumallee schließlich erhalten. Aber: In den Bäumen ist sehr viel Totholz, daher gibt es diesen umfassenden Erhaltungsschnitt. Das hätte alles schon sehr viel früher geschehen sollen, aber an einem solchen Prozess sind viele Behörden gleichzeitig beteiligt.“

Nach dem Schnitt werden die Bäume in diesem Jahr sicherlich kräftig austreiben – dies bringt der so genannte „Winterschnitt“ mit sich. Die mächtigen Birnbäume, so erinnert sich Wiesenwart Fritz Fichtner, sind Träger von wohlschmeckenden, aber nicht lange haltbaren, Butterbirnen. Die mächtigen Bäume gehören für viele Spaziergänger in den Schwetzinger Wiesen zu einem vertrauten Bild der örtlichen Landschaft. ak