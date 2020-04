Einsatzbereit und trotz der Corona-Krise gut vorbereitet

Brühl.Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren und fordert in vielen Bereichen besondere Maßnahmen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Brühler Ortsverein zeigen sich aber auf die neuen Herausforderungen bestens vorbereitet.

Bereits seit Mitte März arbeiten vier ehrenamtliche Mitarbeiter, die von hauptamtlichen Kräften unterstützt werden, im Führungsstab des DRK-Kreisverbandes Mannheim, zu dem auch der Brühler Ortsverband gehört, um sich bestmöglich auf die Krise vorzubereiten. „Nach derzeitigem Stand haben wir für die von uns betriebenen Einsatzeinheiten die eineinhalbfache Personalstärke – sind also weit über dem Soll“, erklärt Kreisbereitschaftsleiter Michael Höhne. Hierbei seien Helfer, die in anderen kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel im Rettungsdienst, in Kliniken oder in Pflegediensten tätig sind, bereits herausgerechnet.

Weiterhin kann das DRK materiell mehrere Unfallhilfsstellen, wie man sie unter anderem auf Großveranstaltungen wie dem Hockenheimring oder auf dem Maimarktgelände betreibt, ausstatten – und das zusätzlich zu dem vom Bevölkerungsschutz zur Verfügung gestellten Material.

Vorhandenes Wissen vertiefen

Momentan bereiten sich die Helfer durch Online-Schulungen und in digitalen Gruppenabenden vor. Dabei vertiefen sie ihr vorhandenes Wissen, insbesondere auf die zu erwartende Lage. Diese beinhalten neben medizinischen Themen beispielsweise auch die Bereiche Betreuung oder Pflege. Der Brühler Ortsverein spielt in der Krisenbewältigung keine unwichtige Rolle. Die Bereitschaft des Ortsvereins gehört der fünften Einsatzeinheit an, die im Bedarfsfall ihre Einsatzaufträge von der Unteren Katastrophenschutzbehörde des Landeskreises Rhein-Neckar erhält. Sie besteht im Regelfall aus 32 ehrenamtlichen medizinisch ausgebildeten Helfern mit unterschiedlichen Qualifikationen. Im Katastrophenfall verstärkt diese Einsatzeinheit den Rhein-Neckar-Kreis und die kreisfreien Städte je nach Einsatzlage bei der Abarbeitung diverser Einsatzszenarien. Sie gewährleisten innerhalb des Katastrophenschutzes die Versorgung sowie die Betreuung von Patienten und sonstigen betroffenen Personen.

Vom Land werden drei Fahrzeuge gestellt. Die fünfte Einsatzeinheit wird mit Personal und zusätzlichen organisationseigenen DRK-Fahrzeugen aus den umliegenden Gemeinden besetzt. Dazu stellt Brühl zusätzliche Mannschaftstransportwagen und ein als mobile Sanitätsstation ausgestattetes Fahrzeug mit einer Trage.

„Falls wir in den Einsatz müssen, sind wir gut vorbereitet“, berichtet Michael Bartonek, Bereitschaftsleiter beim DRK-Ortsverein Brühl. „Wir können aus Eigenmitteln zusätzliches Material und die nötige Besatzung, zur Verstärkung des Rettungsdienstes oder der Einsatzeinheit bereitstellen. Darüber hinaus planen wir in Abstimmung mit unserem DRK-Kreisverband für den Einsatzfall gegebenenfalls eine zentrale desinfizierende Wäsche für die Einsatzkleidung aller Einsatzeinheiten bei uns zu etablieren“, meint Bartonek. Da das Kontaktverbot, so wie für alle Teile der Bevölkerung, auch die Helfer des DRK in Brühl betreffe, kommunizieren die Mitglieder hauptsächlich per Telefon und E-Mail. „Aus diesem Grund nutzen auch wir verstärkt das Online-Bildungsangebot des Landesverbandes an der DRK-Landesschule und werden in der nächsten Woche über die geeigneten Medien mit einem eigenen Online-Dienstabend starten“, erzählt Bartonek. Die monatliche Blutspendeaktion im April musste das Rote Kreuz in Brühl leider absagen, da im DRK-Gebäude nicht der nötige Mindestabstand für die Spender eingehalten werden kann.

Damit die Bevölkerung in Zeiten der Corona-Krise noch besser informiert ist, hat das DRK außerdem einen DRK-Corona-Chatbot für den Nachrichtendienst WhatsApp eingerichtet. Mit ihm will das DRK schnell, direkt und an den individuellen Bedürfnissen ausgerichtet aktuelle Informationen zum Coronavirus übermitteln. caz/zg

Info: Weitere Informationen zum neuen Chatbot gibt’s unter www.drk.de/whatsapp-bot

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020