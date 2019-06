Einsatzkräfte kommen nicht durch

Brühl.Über eine enorme Behinderung durch Freibadbesucher beschwert sich die Freiwillige Feuerwehr. Die Helfer waren am Dienstag, 18. Juni, gegen 15 Uhr wegen eines Notfalls alarmiert worden, bei dem sie den Rettungsdienst bei einer Wiederbelebung im Ort unterstützen sollten.

Als die Feuerwehrleute, denen klar war, dass nun jede Sekunde zählt, bei der Arbeit oder in ihrer Freizeit alles stehen und liegen gelassen hatten, um zum Gerätehaus zu eilen, erwartete sie dort eine böse Überraschung. „Leider waren die für die Einsatzkräfte reservierten Parkplätze zum Teil zugeparkt und der Bereich um die Feuerwehr mit Autos zugestellt, die ausgeladen wurden“, beschreibt Pressesprecher Cort Bröcker die Situation. Bis die Wehrleute ihre Wagen abstellen und mit dem Feuerwehrfahrzeug ausrücken konnten, verging deshalb wichtige Zeit.

Appell an die Freibadbesucher

Und so appelliert Kommandant Marco Krupp an die Schwimmbadbesucher, die Halteverbote und Parkplatzreservierungen rund um das Feuerwehrgerätehaus unbedingt zu beachten. „Wir möchten die Autofahrer bitten nicht direkt an oder neben dem Gerätehaus zu halten“, ergänzt Bröcker, „im Einsatzfalle kommen innerhalb kürzester Zeit durchschnittlich 20 Einsatzkräfte mit ihrem Auto an“. Dann müsse es meist sehr schnell gehen, damit Menschen in Not geholfen werden kann – so wie bei der Reanimation, die letztlich erfolglos blieb.

„Wir denken, dass die Freibadgäste die Zeit haben, auch etwas entfernt zu parken und dort ihren Wagen auszuladen“, erklären die Wehrleute und bilanzieren: „Die Zeit, die manche sich durch das Halten beim Gerätehaus gespart haben, könnte heute bei unserem Einsatz gefehlt haben.“ cb/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019