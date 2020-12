Eintritt für die Bäder bald 1 Euro teurer?

Brühl.Die nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr in der Sporthalle des SV Rohrhof statt. Vermutlich ist es das letzte Mal, dass die Sitzung in diesem Ausweichquartier stattfindet, denn für die erste Sitzung im nächsten Jahr sollte der Umbau der Festhalle abgeschlossen sein, ist aus dem Rathaus zu hören.

Auf der Tagesordnung steht nach der Bekanntgabe der Beschlüsse der vorangegangenen nicht öffentlichen Sitzung des Rates zunächst die Änderung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Gemeinde sowie die Neufassung der Gebührenordnung für die Bäder. Dabei ist eine Erhöhung der Eintrittspreise im Gespräch – beispielsweise könnte eine Tageskarte statt bislang 4 am nächstem Jahr 5 Euro kosten.

Außerdem geht es um die Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft aufgrund der Gesetzesänderung im Jagdrecht und den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Grenzhöfer Äcker“.

Kosten für den Sportpark-Süd

Das Thema Sportpark-Süd steht mit Auftragsvergaben und der Kostenfortschreibung für das Gesamtprojekt auf der Agenda. Außerdem geht es um eine Kapitalzuführung in die Kasse der Gemeindewerke und einen Ausblick auf die Neuanschaffungen für die „Bücherei 2.0“.

Der Rat beschäftigt sich mit dem Antrag des Sportvereins Rohrhof auf einen Zuschuss für die Errichtung eines Kleinspielfeldes und die Gewährung eines Zuschusses zu den ungedeckten Betriebskosten.

Anfragen der Ratsmitglieder und Bürger runden die Tagesordnung ab.

Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Verordnung ist die Zahl der Plätze für die Öffentlichkeit auf zwölf beschränkt. Interessierte Besucher müssen sich bis Montag, 14. Dezember, 12 Uhr angemeldet haben. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020