Einwohner treten in die Pedale

Brühl.Birgit Sehls ist seit Juni Klimaschutzmanagerin für Brühl und soll das integrierte Klimaschutzkonzept der Hufeisengemeinde umsetzen (wir berichteten).

Sie ist im Rathaus dem Ortsbauamt zugeordnet. Wer Fragen rund um das Klimaschutzkonzept hat, erreicht Sehls unter Telefon 06202/20 03 96 oder E-Mail birgit.sehls@bruehl-baden.de.

Die Gemeinde nimmt am Stadtradeln teil und leistet so einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs. Vom 20. September bis 10. Oktober sind alle, die in Brühl wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, zum Mitradeln eingeladen. vw

Info: Anmeldung unter der E-Mail stadtradeln@bruehl-baden.de.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.07.2020