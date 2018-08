Anzeige

Brühl.Die Idee, mit einem mobilen Eiswagen große und kleine Leckermäulchen in der Sommerhitze zu versorgen, wie es gestern der SWR in Schwetzingen gemacht hat, kann schon auf eine lange Tradition zurückblicken. Das zeigt auch ein Bild aus den Tiefen unseres Archivs, das den Eiswagen im Ortszentrum zeigt.

Es muss gut über 50 Jahre her sein, dass der Eismann an der Ecke Hauptstraße und Ketscher Straße vor der heutigen „Ratsstube“ Station gemacht hat. Zwar war die Auswahl der Leckerei nicht so exotisch und ausgefallen, wie in den heutigen Tagen, doch auch Vanille-, Schokoladen- und Erdbeereis ließen nicht nur Kinderaugen leuchten, wird von früher berichtet. Beim Betrachten der historischen Aufnahme kam unserer Redaktion die Idee, das Bild noch mehr mit Leben zu erfüllen. Und so suchen wir Informationen dazu. Und wir runden die Aktion noch mit einer köstlichen Idee ab. Jeder, der sich auf dem Bild wiedererkennt, wird von uns zu einer eiskalten Erfrischung in eine der heutigen Eisdielen der Gemeinde eingeladen. ras