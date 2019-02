Elke Menzel bekommt den Ehrengoggel

Brühl-Rohrhof.Beim Ehrungstag der Rohrhöfer Göggel wurden verdiente Fasnachter mit unterschiedlichen Auszeichnungen geehrt.

Den Ehrengoggel für ganz besondere Verdienste erhielt Elke Menzel. Sie ist Schriftführerin des Vereins und auch noch verantwortlich für das Spülmobil, das die Göggel im Auftrag der Gemeinde verwalten. Der Leo-Angresius-Verdienstorden wurde in diesem Jahr an drei Aktive verliehen: Als Erstes an Ute Michl, die die Finanzen unter sich hat und somit einen der wichtigsten Parts im Verein begleitet. Zusätzlich organisiert sie für den Damenelferrat Treffen und die Ausflüge. Als Zweites an Udo Wolz, der „Hans Dampf in allen Gassen“. Egal, wo es etwas zu bauen gibt, ist er dabei. Ob Bühnenbau – Elferratswagen oder sonstige Aufgaben, kaum ist eine Idee geboren, setzt sie Udo Wolz bereits in die Tat um. Der Dritte im Bunde der neuen Ordensträger ist Fritz Juche. Bereits seit Jahrzehnten ist er der Archivar der Göggel und dokumentiert in Wort und Bild die Geschichte der Rohrhöfer Göggel. So konnten die Göggel zu ihren jeweiligen Jubiläen die Geschichte des Vereins lückenlos präsentieren.

Von der Rheinschanze aus Ludwigshafen wurde das „Goldene Vlies“ an Senator Josef Schmitt verliehen und weiter erhielt er für 11 Jahre Mitgliedschaft die Vereinsnadel in Bronze.

Außerdem wurde Ehrenpräsident Gerhard Luksch für 55 Jahre Mitgliedschaft bei den Göggeln mit dem Goggel-Pin dekoriert. Die goldene Vereinsnadel für 33 Jahre Mitgliedschaft wurde an Nina Faulhaber verliehen.

Die Gründungsmitglieder der Goggelzunft erhielten aus der Hand von Lieblichkeit Conchita I. mit Recht und Temperament einen Pin für 11 Jahre Zugehörigkeit zur Goggelzunft. Das sind Fritz Juche, Dirk Mehrer, Gudrun Güttler, Angelika Weber, Jutta Orth, Peter Orth, Sylvia Müller und Harald Müller. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.02.2019