Brühl.Die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof gestaltete die Gemeinschaftsmesse unter dem Motto: „Starke Frauen“. Ihr Präses, Pfarrer Erwin Bertsch ging in seiner Predigt auf starke Frauen ein. Er verwies darauf, dass Mann und Frau in der Bibel in einem Atemzug genannt würden. „Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Frauen und Männern. Seit es die Kirche gibt, haben Frauen mit viel Fantasie und Einsatzfreude ihre Begabungen in das Leben der Gemeinden eingebracht“, so seine Worte, die den perfekten Einstieg an die anschließende Mitgliederversammlung bildeten.

Im Kindergartensaal von St. Michael begrüßte die Vorsitzende Elsbeth Franz. Marianne Seitz schuf mit dem Gedicht „Neues wagen“ den Übergang zum Jahresbericht der Vorsitzenden.

Dieser Bericht belegte, dass es wieder ein „starkes kfd-Jahr“ gewesen ist. Jeden Monat fand eine besondere Veranstaltung statt, wie das beliebte Frauenfrühstück, die Wallfahrt oder die Fahrt zur 100-Jahr-Feier des Diözesanverbands in Rust.