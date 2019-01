Emotionale Musicalwelt

Brühl.Mit dem Titel „It takes two“ haben Thomas Borchert und Navina Heyne die schönsten Musicalduette versehen, die sie am Donnerstag, 17. Januar, um 20 Uhr in der Brühler Festhalle präsentieren.

„It takes two“ – Es braucht zwei, um sich zu streiten. Es braucht zwei, um sich zu verbünden. Es braucht zwei, um sich zu lieben. Und so braucht es auch zwei für diese Musical-Nummer, die als Show vollgepackt mit Emotionen ist. Wie es in der Mitteilung zur Veranstaltung heißt, dürfe sich das Publikum auf die romantischsten, spannendsten und lustigsten Duette, die die Musicalwelt zu bieten habe, mit dem Musicalstar Thomas Borchert freuen, der unzählige Musical-Hauptrollen in ganz Europa spielte. Auf der Setliste stehen zum Beispiel „Dangerous Game“ („Jekyll und Hyde“) oder „Time of my Life („Dirty Dancing“). ras

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.01.2019