Anzeige

Brühl.„Das Herz, unser Glücksmuskel“ ist der Titel des nächsten Vortrages beim Gesundheitsforum. Beate Pracht wird am Freitag, 16. März, ab 19 Uhr darüber informieren, wie man mit der Kraft des Herzens seine Selbstheilungskräfte aktivieren und Resilienz aufbauen kann. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro.

Außerdem gibt es ein Seminar mit der Referentin am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, in der Villa Meixner. An diesem Wochenende lernen die Teilnehmer, wie es in der Einladung heißt, verblüffend einfache und wirkungsvolle Übungen, mit denen sie Stress reduzieren und auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene wieder Balance schaffen können.

Sport sei ein wichtiger Punkt, wenn es um die Gesundheit – auch des Herzens – gehe, sagt Beate Pracht im Gespräch mit unserer Zeitung. Man denke nur an Herzsport-Gruppen. Was aber weniger beachtet sei: Auch positive Emotionen wirken sich auf das Herz und seinen Rhythmus aus und auf eine positive Herzratenvariabilität. zg/ras