Emotionen und Erlebnisse

Brühl.Die beiden Künstlerinnen Andrea Tewes und Nina Kruser stellen unter dem Titel „Was uns verbindet“ ab heute in der Villa Meixner ihre Arbeiten vor. Zur heutigen Vernissage ist die Bevölkerung eingeladen.

Emotionen, Erinnerungen und Erlebnisse – sie prägen das Leben und stehen im Zentrum der künstlerischen Arbeit von Nina Kruser und Andrea Tewes. Die Reflexion über die eigene Persönlichkeit und die daraus resultierende Verhaltensweise sowie der Wunsch, aus fest gefügten Mustern auszubrechen sind verbindende Themen – ausgedrückt in einer jeweils sehr eigenwilligen Werksprache.

Die Ausstellungseröffnung ist am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Villa Meixner. die Einführung in die Arbeiten der beiden Künstlerinnen übernimmt Dr. Martina Wehlte, Kunsthistorikerin und freie Journalistin. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019