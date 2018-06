Energiegeladen seit 50 Jahren

Anzeige

Brühl.Es war am Montag, 1. Juli 1968, da drehte Elektromeister Wilfried Gredel in der Ketscher Straße erstmals den Schlüssel im Schloss seines Elektro-Fachbetriebs. Inzwischen ist das Geschäft zwar an Sohn Christoph übergeben worden, doch auch er schließt nach 50 Jahren an jedem Werktag die Tür zu seinem Unternehmen auf.

Als Wilfried Gredel damals in die Selbstständigkeit startete, da war er noch ein Einzelkämpfer, doch die Nachfrage nach seiner Arbeit stieg unablässig. Schon nach einem Jahr unterstützen ein Geselle und ein Lehrling den Betriebsinhaber. Damit war aber noch nicht das Ende der Mitarbeiterzahlen erreicht – gerade in den ersten Jahren des Unternehmens boomte der Bausektor in Brühl und die Auftragsbücher waren prall gefüllt. So wurden im Laufe der Zeit einige Gesellen beschäftigt und 37 Auszubildende erlernten in dem Betrieb in der Ketscher Straße ihr Handwerk. „Aktuell sind bei uns vier Monteure und zwei Auszubildende beschäftigt“, bilanziert Christoph Gredel im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings sei es zurzeit schwer, engagierte junge Menschen zu finden, die im Handwerk ausgebildet werden wollen.

Zehn Jahre auf dem Chefsessel

Christoph Gredel hat das Geschäft 2009 von seinem Vater übernommen, nachdem er vier Jahre zuvor die Meisterprüfung mit Erfolg abgelegt hatte und sich seit 2008 Betriebswirt des Handwerks nennen darf. „Wir sind stolz darauf, dass uns unsere Mitarbeiter seit vielen Jahren treu begleiten“, freut sich Gredel. So ist Obermonteur Harald Vogel bereits seit 34 Jahren bei Elektro Gredel tätig, Maschinentechniker Alexander Jülg seit 15 Jahren.