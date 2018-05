Engstirnigkeit hat hier absolut keine Chance

Anzeige

Mit seinen schrägen Liedern und den skurril-poetischen „Scheppsons“, macht sich Felix Oliver Schepp am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr in der Villa Meixner auf die Suche nach dem richtigen Maß. In seinem zweiten Soloprogramm „Hirnklopfen – Kopfnusslieder und Herzensangelegenheiten“ nimmt er sich zwischen Chanson und Musikkabarett zwei Privilegien vor, die in dieser Ausprägung wohl nur dem Homo sapiens gegeben sind: den Verstand und das Gefühl. Dabei appelliert er daran, sich nicht auf dem ewigen „Bleib, wie Du bist“ auszuruhen, sondern die Engstirnigkeit vor den Kopf zu stoßen.

Ähnlich sieht das auch Jörg Knör, wenn er am Ende seines Programms „Filou! Mit Show durchs Leben“ mit dem Fazit schließt: „Das Leben ist zu kurz, um lange Gesichter zu ziehen.“ Am Donnerstag, 10. Oktober, wird er um 20 Uhr in der Festhalle aus seinem 40-jährigen Entertainer-Leben erzählen.

Zwischen Fels und Eis

Der Extrembergsteiger Hans Kammerlander referiert am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Festhalle in seinem Programm über die schönsten Berge der Erde. Er bestieg zwölf der 14 Achttausender und wird den Zuhörern seine Erfahrungen zwischen Fels und Eis, Landschaften und Kulturen, in Geschichten voller Emotionen schildern.

Kabarett und gesangliches Können, nicht gerührt, sondern geschüttelt mit einer Prise Sex-Appeal und einer Portion Selbstironie sind die Charakteristika der Schönen Mannheims. Mit ihrem Programm „Ungebremst“ sind die vier Damen am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr in der Festhalle zu bewundern.

Eine Weihnachtsvorstellung ohne Kompromisse präsentiert der Comedian Heinz Gröning am Nikolaustag, 6. Dezember, um 20 Uhr in der Villa Meixner. Sein Auftritt verspricht heiteren Tiefgang und brüllend komischen Unsinn, wenn er seine Weihnachtsgedichte vorträgt. Mindestens ebenso lustig soll es am Donnerstag, 13. Dezember in der Festhalle zugehen, wenn Dauergast Christian Habekost um 20 Uhr auf die Bühne tritt. Inhalt und Name seines neuen Programms stehen aber noch nicht fest.

Bezaubernde Musicalduette sind am Donnerstag, 17. Januar, von Thomas Borchert und Navina Heyne zu erwarten. Er stand schon in unzähligen Musical-Hauptrollen europaweit auf der Bühne, sie war Halbfinalistin des renommierten Gesangwettbewerbs der Kurt Weill Foundation in New York. Zusammen singen sie sich in der Show „It takes two“ – vollgepackt mit Emotionen – in die Herzen der Zuhörer.

Zum Abschluss kann Ungerer noch mit einem Überraschungsgast punkten, der nicht im Kulturkalender aufgeführt ist. Es bleibt also abzuwarten, was Bernhard Hoëcker am Donnerstag, 24. Januar, auf der Bühne präsentieren wird. Wer ihn schonmal erlebt hat, weiß aber seine Redegewandtheit zu schätzen.

Neben den unterhaltsamen Kabarett- und Kleinkunst-Auftritten sind im Kulturkalender auch zahlreiche weitere Veranstaltungen aufgeführt. So wird auf das Brühler Gesundheitsforum, die Straßenfeste und Märkte hingewiesen, auf Kinderaktionen und die kostenfreien Ausstellungen in Rathausgalerie und der Villa Meixner.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018