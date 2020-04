Entlassschüler werden auf Prüfung vorbereitet

Brühl/Ketsch.Wegen des Coronavirus findet in den Schulen in der Gemeinde seit Dienstag, 17. März, kein Präsenzunterricht mehr statt. Ab Mai soll es für einige Schüler schrittweise und stark eingeschränkt weitergehen - im Unterricht wird sich vieles ändern. Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann erklärt, dass man damit erste, kleine Schritte zu mehr schulischer Normalität gehe. Wir checken zu dieser Entscheidung aus Stuttgart mit dem Rektor der Marion-Dönhoff-Realschule, Martin Jendritzki, die Fakten.

In den beiden Grundschulen der Gemeinde wurde an diesem Dienstag und Mittwoch darüber entschieden, wie es dort in näherer Zukunft weitergehen soll (wir berichten noch).

Wie funktioniert derzeit der Fernunterricht in der Realschule?

Da gebe es durchaus unterschiedliche Meinungen, räumt Jendritzki auf unsere Nachfrage ein, doch die Mehrzahl der Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Eltern falle eher positiv aus. In der Realschule wird bereits seit einigen Monaten die Plattform „Moodle“ genutzt. Dort laufen alle Informationen zusammen, so dass sich jeder am Fernunterricht Beteiligte informieren kann. In Klassenordnern sind dort jeweils Aufgaben zur Bearbeitung zusammengestellt.

Zudem läuft über dieses Medium der direkte Kontakt zwischen Lehrern und Schüler in speziellen Chatforen beziehungsweise über E-Mails. „Von einem visuellen Kontakt, den wir anfangs auch angedacht hatten, haben wir wieder Abstand genommen, weil die technischen Vorgaben nicht von jedem erfüllt werden können“, sagt der Schulleiter“.

Wie die Rückmeldungen zeigten, würde der überwiegende Teil der Schüler diese Form des Unterrichts nutzen.

Was ist in Sachen Präsenzunterricht in der Schule geplant?

Für die Klassenstufen neun und zehn, also die Jahrgänge in denen Abschlussprüfungen anstehen, soll der Unterricht am Montag, 4. Mai, wieder beginnen, heißt es aus dem Kultusministerium. „Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. Und auch bei den Klassen des nächsten Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen, das ist ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen“, erläutert Eisenmann.

Aktuell wird in der Marion-Dönhoff-Realschule auch mit dem Schulträger, dem Schulverband Bildungszentrum der Kommunen Brühl und Ketsch, geklärt, wie die dafür notwendigen Vorgaben erfüllt werden können.

Vonseiten der Schulleitung und des Kollegiums werden nun die entsprechenden Stundenpläne vorbereitet. Um die Abstandsregelungen zu erfüllen, sollen die Klassen geteilt werden. „Das heißt, wir brauchen für jede Klasse zwei Räume und zwei Lehrer“, erklärt Jendritzki. So sollen die Vorbereitung für die Abschlussprüfungen, die am Mittwoch, 20. Mai, beginnen werden, gewährleistet werden. Außerdem müssen die Pausenzeiten so eingeplant werden, dass nicht alle Schüler gleichzeitig in die Pause gehen.

Wie sieht es mit den Klassenstufen fünf bis acht aus?

Dazu liegen Jendritzki zurzeit noch keine genauen Vorgaben aus dem Kultusministerium vor. Nur so viel erklärt Eisenmann dazu: „Da in den vergangenen Wochen nicht alle Schüler im Fernlernunterricht erreicht wurden, sind die Schulen gehalten, gezielt Präsenzangebote für diese Schüler aller Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen zu machen.“ Wie das in der Dönhoff-Schule umgesetzt werden kann, wird nun erarbeitet.

Wie sollen am Ende des Schuljahres die Zeugnisse zustande kommen?

„Normalerweise werden die Versetzungsentscheidungen ja auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen“, erklärt Jendritzki. Da die Leistungsbewertung allerdings in den vergangenen Wochen ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, sollen Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt werden, gibt Jendritzki die Informationen des Ministeriums wieder. Allgemein werde es schwer, eine Notenfindung vorzunehmen, weil ja im zweiten Halbjahr die notwendige Zahl der Leistungsüberprüfungen nicht zu erbringen ist. Nur auf die Noten aus der Halbjahresinformation zurückzugreifen sei ungerecht, meint der Schulleiter. Doch kein Schüler dürfe einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben, „das hat absolut Vorrang“. Wie die verfahrene Situation geklärt werden kann, werde in den nächsten Tagen geklärt - Schüler und Eltern würden dann entsprechend informiert.

Kann die Marion-Dönhoff-Realschule die Hygienevorgaben zum Infektionsschutz erfüllen?

„Da ist noch Organisation gefragt“, sagt Jendritzki. Man sei deswegen im Gespräch mit dem Schulträger, doch sieht er die Erfüllungen der Vorgaben als machbar an. „Wir haben ausreichend Waschmöglichkeiten, bei Desinfektionsmitteln und Spuckschutz muss noch einiges geregelt werden.“ Laut Kultusministerium ist das Vorliegen der Hygieneinfrastruktur, wie beispielsweise genügend Waschgelegenheiten für die Hände, ausreichend Seife und Einweghandtücher sowie die Sitzordnungen in den Klassenräumen zur Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern unabdingbar. Sie sollen laut Ministerin Eisenmann in Abstimmung mit den Schulträgern frühzeitig geplant und überprüft werden.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sei für die Teilnahme am Unterricht keine Vorgabe. Sollten Schüler oder Lehrkräfte diesen aber verwenden wollen, so spreche nichts dagegen, wird in einer Pressemitteilung des Ministeriums unterstrichen.

Welche Regelungen sind für den Weg zur Schule getroffen?

Soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, empfiehlt das Ministerium, den Unterrichtsbeginn für die verschiedenen Klassen flexibel zu gestalten, damit die Stoßzeit zum Unterrichtsbeginn vermieden wird. Älteren Schülern empfiehlt die Schulverwaltung in einer Mitteilung, wo immer möglich individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

„Außerdem sind wir mit den Stadt- und Landkreisen im Gespräch, die die Schülerbeförderung unter strikten Hygienemaßnahmen organisieren müssen, damit im Sinne des Abstandsgebots ausreichend Busse und Bahnen bereitstehen“, so die Ministerin.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020