Er hat die Fäden in der Hand

Keine rosigen Aussichten

Bei anderen kleineren Betrieben sehe das allerdings nicht immer rosig aus, weiß der engagierte Beisitzer im Bundesvorstand des Seiler- und Netzmacher-Handwerks. Sohn Dominik kümmert sich seit einiger Zeit schon um das Angebot von Fortbildungen im Verband, ist also bereits „in Verantwortung.“ So steht auch für ihn die Mitgliederversammlung im Eventhaus Weber in Brühl am Sonntag an, wo Vortags ein Festabend Tagesabschluss ist. „Der Festabend dient immer Gesprächen miteinander, dem Dialog über berufliche Inhalte“, sagt Hartmann, dass gemeinsames Essen und Trinken mit Hintergrundmusik passend dafür sind.

Weil nicht jeder Teilnehmer zu den Vorträgen geht, hat Hartmann ein Alternativprogramm erstellt, das Ausflüge nach Ladenburg und Schwetzingen bietet. Gemeinsam gehen alle Gäste zur Firmenbesichtigung bei der BASF und zum Abschluss zu Drahtseil Hartmann nach Rohrhof, wo sonntags der deutsche Seilertag endet. In der mehrteiligen Fertigung werden Spezialseile, spezielle Halterungen und Sicherungsvorrichtungen individuell angepasst an Kundenwünsche und großteils händisch zusammengefügt. „Wir verarbeiten hier Draht mit einem Durchmesser von 0,34 bis zu 0,72 Zentimeter“, zeigt Hartmann dabei die Drahtflechtanlage. Weitere Bereiche sind die Rundschlingen, die speziellen Gurtsysteme, die hier aus zugeliefertem Material passgenau auf alle Bedürfnisse angepasst endgefertigt werden.

Bedürfnisse befriedigen selbstredend auch die nicht in die Haut einschneidenden Bondage-Seile für die Erotikbranche. „Ein nicht unerheblicher Teil der Jahresproduktion“, unterstreicht Hartmann, der auch Zauberseile im Portfolio führt. Dazu kommen die Sicherheits- und Qualitätsprüfungen an Ketten und Seilen aus dem Gebrauch an Kränen. Auch spezielle Gurte zur Personen- und Ladungssicherung werden im Rohrhofer Familienbetrieb Drahtseil Hartmann gefertigt.

Die Zukunft seiner Firma sieht Ulrich Hartmann „in einigen Jahren“ im Gewerbegebiet Brühls, weil „am aktuellen Standort alles aus den Nähten platzt und die Zuliefer- und Parksituation zunehmend schwieriger wird“, wie er sagt.

In Rohrhof könnte dann an der Stelle der jetzigen Drahtseilerei ein Generationen-Wohnhaus Platz finden, meint Hartmann mit Blick auf die Gemeinschaft. zesa

