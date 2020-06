Er hat eine Ära geprägt

Brühl.Er war in der Hufeisengemeinde ein geachteter Zahnarzt, ein engagierter Kommunalpolitiker und eine respektierte Persönlichkeit. Am Pfingstmontag ist Albert Lang (Bild) im Alter von 97 Jahren in seiner Wahlheimat Bad Bergzabern gestorben. Wie seine Familie mitteilt, ist er friedlich und in aller Stille im dortigen Krankenhaus aus dem Leben geschieden.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte das CDU-Mitglied der Kommunalpolitik bis Ende der 1980er Jahre wesentliche Impulse gegeben, fast zehn Jahre gehörte er dem Brühler Gemeinderat an. Berufliche Gründe veranlassten ihn Mitte der 1970er Jahre, das Mandat niederzulegen, doch sein Engagement für Partei und Kommune blieb ungebrochen. „Er hat sich um das Wohl seiner Heimatgemeinde verdient gemacht“, heißt es in der Beileidsbekundung aus dem Rathaus anerkennend.

Zwei Dekaden lang war der Pfälzer, der Anfang der 1950er Jahre als Zahnarzt nach Brühl gekommen war, Mitglied des CDU-Ortsvorstands. Als er sich 1987 in den politischen und beruflichen Ruhestand verabschiedet hatte, war man sich einig, dass eine Ära zu Ende gegangen sei. Weggefährten lobten stets, dass Albert Lang halbe Sachen nicht lägen, er sei stets mit vollem Herzen und wachen Verstand an Aufgaben herangegangen.

Immer mit vollem Herzen aktiv

Auch wenn er seinen Ruhestand mit seiner Frau Anna in Bad Bergzabern genossen hatte, hat er die Beziehung zur Hufeisengemeinde nie wirklich verloren. Nicht nur, weil er bis 2000 aktiv in einer Brühler Kegelmannschaft spielte, sondern vor allem weil seine beiden Töchter, deren Kinder und seine Urenkel lange im Ort wohnten und zu einem großen Teil noch wohnen.

Seiner Ehefrau Anna Lang und allen anderen Angehörigen gilt unsere Anteilnahme.

Die Beerdigung von Albert Lang findet am Dienstag, 9. Juni, um 11 Uhr auf dem Brühler Friedhof statt. Statt Blumen bittet die Familie um eine Spende auf das Konto der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, IBAN DE72 3702 0500 0009 7097 00, mit seinem Namen als Verwendungszweck. ras/Bild: privat

