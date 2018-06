Er klettert zu den schönsten Gipfeln

Anzeige

Brühl.Hans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichsten Bergsteigern. Er hat zwölf der 14 Achttausender bestiegen. Er ist vom Mount Everest und vom Nanga Parbat mit Ski abgefahren. In seiner Vita stehen rund 50 Erstbegehungen und fast 60 Solo-Klettereien in schwierigen Alpen-Wänden. Er gilt als einer der ganz großen Allrounder des Alpinismus, gleichermaßen souverän in Fels, Eis und in extrem großen Höhen.

Emotionen und Geschichten

All das möchte Hans Kammerlander am Donnerstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der Festhalle mit seiner Multivisionsshow „Meine schönsten Berge auf dieser Erde – Matterhörner der Welt“ dem Publikum vorstellen. Dieser Vortrag des Extrembergsteigers verspricht also viel Abwechslung und eine Reise in schöne Länder und Gebirgsregionen. Zwischen Fels und Eis, Landschaften und Kulturen, voller Emotionen und vielen spannenden Geschichten.

Und wie kommt er auf den Titel seines Programms? „Es ist kaum zu glauben, aber all die Berge auf den Fotografien ähneln dem Matterhorn in der Schweiz“, sagt er und zählt auf: der Shivling in Nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount Everest in Nepal, der Mount Assiniboin in den kanadischen Rocky Mountains, der Stetind in Norwegen, der Mount Belalakaja in Russland – sei alle seien kühne, steil aufragende Obelisken. So schön geformt wie ein Bergkristall und irgendwie alle mit deutlichen, teilweise frappierenden Ähnlichkeiten zum Matterhorn. Steile, scharfe Grate, grandiose Wände und wenn man oben ist, beeindruckende Tiefblicke. zg/ras