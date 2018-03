Anzeige

Brühl.Im Land tobt aus seiner Sicht der Meinungskampf zwischen Abendlandrettern, Morgenmuffeln, Helikopter-Eltern und Burnout-Opfern. Die, und noch mehr, packt der Kabarettist Frederic Hormuth in seinem aktuellen Programm „Halt die Klappe – Wir müssen reden“ am Donnerstag, 12. April, um 20 Uhr in der Villa Meixner verbal am Schlafittchen und schüttelt sie durch, bis man über sie lachen kann.

Frederic Hormuth serviert in seinem aktuellen Programm überraschende Wahrheiten als knackige Pointen in den Geschmacksrichtungen „bitter“ und „süßsauer“. Zwischendurch haut der Kabarettist immer wieder in die Tasten oder auf den Buzzer. ras

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in unserem Kundenforum, Telefon 06202/20 52 05.