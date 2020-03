Er verzaubert das Publikum

Ingo Oschmanns Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ enthält viele autobiografische Anteile. © Kazakbaev

Brühl.Comedian Ingo Oschmann versteht es meisterlich, nicht nur für, sondern auch mit seinem Publikum zu spielen. Das will er auch wieder bei seinem Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ am Donnerstag, 2. April, ab 20 Uhr in der Festhalle zeigen.

Oschmanns Jubiläumsprogramm hat es in sich: 25 Jahre später und um zehn Programme schwerer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Stand-up-Comedy und Zaubern sind seine besonderen Stärken. Doch bleibt er beileibe nicht an der Stand-up-Oberfläche, sondern hat viel mit Tiefgang zu sagen. ras

