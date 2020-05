Er zeigte stets großes Gespür für Liturgie

Brühl.Zu einer Trauerfeier für Pfarrer i. R. Berno Keller lädt die katholische Kirchengemeinde am Donnerstag, 4. Juni, um 11 Uhr in der Schutzengelkirche ein. Keller – am 14. Mai 1942 geboren – ist bereits am Dienstag, 31. März, gestorben, doch wegen der Pandemieregeln konnte da keine Trauerfeier abgehalten werden.

Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1967 im Freiburger Münster war Berno Keller für sechs Jahre als sehr engagierter Pfarrvikar in der Brühler Gemeinde tätig.

Danach führte ihn sein Weg nach Sigmaringen und weitere Pfarreien im Schwarzwald. Ab April 1975 als Pfarrer wirkte er mit großem Gespür für Liturgie und menschliche Beziehungen, im diakonischen Bereich und bei der überpfarrlichen Vernetzung kirchlicher Aufgaben. Den Menschen wurde er in seiner sympathischen Art als frommer Priester ein Vorbild in einem Glauben, der Freude, Zuversicht und Trost gibt.

Eine Krankheit zwang ihn 2001 zur Aufgabe der beruflichen Arbeit. Anfang 2017 zog Berno Keller mit seiner langjährigen Haushälterin, Ursula Jennewein, in die Seniorenwohnanlage gegenüber der Schutzengelkirche in Brühl. Gerne besuchten ihn dort die im Dekanat wohnenden, pensionierten Priester, heißt es in einem Nachruf.

Wegen der beschränkten Platzzahl durch die Corona-Auflagen ist eine Anmeldung zu dieser Trauerfeier für Keller im Pfarramt Brühl, Telefon 06202/7 60 18 20, oder bei Pfarrer Erwin Bertsch, Telefon 06202/9 56 86 23, dringend erforderlich, erklärt die Pfarrgemeinde. mf/Bild: Keller

